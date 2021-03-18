Дзвінок буде: США не висували вимог Зеленcькому задля розмови з Байденом

У Вашингтоні заперечили інформацію про начебто вимоги, які повинен виконати президент України Зеленський задля дзвінка Джо Байдена. Розмова з Зеленським обов'язково відбудеться, проте главі Білого дому просто потрібно трохи більше часу.

Про це розповів офіційний представник посольства США в Україні Даніель Лангенкамп. Дипломат зазначив, що нова адміністрація США приділяє багато уваги Україні.

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У посольстві США впевнені, що дзвінок буде

Дзвінок буде. Ми впевнені в цьому. Президент Байден чітко заявив про свою прихильність відносинам з усім світом і підтвердив, що є вірним другом України,

– зазначив Лангенкамп.

Блінкен зацікавлений у співпраці з Україною

Лангенкамп зауважив, що особисто у співпраці з українською стороною зацікавлений держсекретар США Ентоні Блінкен. Адже він вже спілкувався з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Також міністр оборони Ллойд Остін розмовляв з очільником Міноборони України Андрієм Тараном.

Білий дім і Блінкен підтвердили прихильність суверенітету і територіальної цілісності України заявами з приводу 7-ї річниці незаконної анексії Криму. Адміністрація Байдена вже взяла на себе зобов'язання взяти участь у "Кримській платформі",

– сказав Лангенкамп.

Щодо вимог, які начебто висували Зеленському, то, наголосив співробітник посольства, Україну розглядають, як партнера, якому не висувають умов. Та й у Вашингтоні натхненні діями української влади проти чинників, які шкодять національним інтересам.

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Лангенкамп також додав, що США допомагають фінансово. Так 5 березня Вашингтон оголосив про транш у 125 мільйонів доларів – на сферу безпеки. Ще тіснішій співпраці заважає зайнятість Байдена, адже наразі всередині США – чимало проблем, найголовніша з яких – пандемія.