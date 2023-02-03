США нібито пропонували Росії мир за окуповані території: навіщо Кремль розганяє цей фейк

Росія постійно вдається до поширення в мережі різноманітної дезінформації, щоб ввести людей в оману. Новим фейком, який запустила агресорка, є те, що США нібито пропонували їй "мир в обмін на території України".

Про це 24 Каналу сказав соціолог, експерт із комунікацій Міжнародного центру протидії російській пропаганді Дмитро Громаков. За його словами, все це – частина масштабного наступу, про який останнім часом багато мовиться.

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Навіщо Росія розганяє фейк

Громаков звернув увагу на те, що Путін повернув Герасимова керувати війною в Україні. А згідно з його доктриною, війна має відбуватися на різних площинах. Мовиться і про інформаційний, і про політичний, і про мілітарний простір, тобто лінію бойового зіткнення.

Аби посіяти сумніви в необхідності протистояти якось російській навалі розганяється ось ця зрада наших партнерів про те, що вони готові нібито спілкуватися з Путіним задля того, щоб здобути якийсь мир, який кращий, звісно, за гарну війну в обмін на українські території,

– сказав соціолог.

Однак, за його словами, цілком зрозуміло, що наше політичне керівництво, військові й українці загалом чітко наголосили на тому, що жодних перемовин і поступок територіями заради миру не може бути.

Тобто, додав соціолог, умова одна – звільнення абсолютно всіх окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом. Тому все це частина масштабного наступу, про який звідусюди нам розповідали. І ця російська навала розпочинається з такої інформаційної підготовки.

Поступки лише розпалять апетит агресора

Експерт із комунікацій Міжнародного центру протидії російській пропаганді зауважив, що правда в усіх своя, але істина – загальна. Й істина полягає в тому, що Росія розпочала загарбницьку війну проти України.

І це розуміє світ, це розуміють наші партнери, що будь-які поступки на цьому шляху тільки розпалять апетит агресора і що цим усе не закінчиться,

– наголосив Громаков.

Тобто, додав він, Росія буде мілітаризовуватися та диктувати з позиції сили свої правила й наративи, намагаючись так впливати на світовий порядок, де сила міжнародного права зміниться на право сили.

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Російські пропагандисти вкидають багато фейків та маніпулятивних тез і шукають різні точки вкиду. Серед них є традиційні медіа, сайти-сміттярки, псевдоексперти, You Tube, а також месенджери. Як наголошує медіаекспертка та фактчекерка Альона Романюк, фейк не шкідливий, допоки його не починають масово поширювати.

Росія намагається дегуманізувати українців й поширює відверті фейки. Пропагандисти заявляють, що Україна хоче смерті російських дітей. У мережі, зокрема, поширюють фото плитки шоколаду, яка має назву "Смерть Алешки". На її обгортці зображено дитину у шоломі та з жалобною стрічкою.

Варто зауважити, що рішення партнерів надати Україні танки неабияк налякало росіян та їхню пропаганду. Дійшло до того, що в ефірах вже говорять про те, що так Росії і до поразки у війні не зовсім то далеко.