США обговорили заміну російської нафти з Венесуелою

Вашингтон може скоротити споживання російської нафти через війну проти України. Там розглядають різні варіанти, які б дозволити втілити це у реальність.

Представники адміністрації Байдена та Держдепартаменту провели зустріч з представниками Венесуели. Обговорювали, зокрема, й постачання енергоносіїв.

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Для чого США нафта з Венесуели

Для цього американська делегація вперше за тривалий час літала на переговори у Каракас. Все тому, що США шукають шляхи скорочення імпорту російської нафти. Посилаючись на джерела серед чиновників, у The New York Times пояснили причинити такого кроку. Там стверджують, що адміністрація Байдена стурбована тим, що союзники Росії у Латинській Америці можуть стати "загрозою безпеці", якщо геополітичне зіткнення з Путіним загостриться.

Венесуела має найбільші у світі запаси нафти. Її видобуток продовжує зростає, попри американські санкції, запроваджені у розпал спроби повалити диктатора Мадуро у 2019 році.

Яким є значення цієї зустрічі

Як пише Reuters, згоди на переговорах досягти не вдалося. Втім, деякі експерти схиляються до того, що ця зустріч може свідчити про значне зрушення у політиці США щодо Венесуели. Адже згодом у Каракасі заявили, що узгодили порядок денний майбутніх переговорів з американцями.

Найближчим часом у США можуть оголосити своє рішення щодо нафтового ембарго. Воно має бути позитивним, впевнені у МЗС України.

До слова, нещодавно австралійські нафтові гіганти відмовилися купувати російську нафту. Так там хочуть проявити підтримку України. Мовиться про компанії Ampol та Viva Energy.