Пришвидшення постачання зброї Україні: США терміново збирають зустріч союзників

США планують цього тижня зустрітись з понад 40 союзниками по НАТО та Євросоюзі у Брюсселі. Обговорять прискорення постачання зброї в Україну.

На зустрічі будуть директори із озброєнь та представники понад 40 країн Європейського союзу та НАТО. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, інформує 24 Канал.

До речі Номер один у всіх списках: Резніков назвав найнеобхіднішу зброю для України

За словами Райдера, чиновники сфокусються на глобальних зусиллях щодо прискореного постачання, виробництва та підтримки зброї, необхідної Україні.

Україна потребує більше допомоги

Нагадаємо, нещодавно командувач сил НАТО в ЄС Каволі заявив, що станом на 26 квітня міжнародні партнери передали Україні вже 98% обіцяної бронетехніки. Він запевняє, що наші воїни отримують всю обіцяну зброю вчасно, але обіцяє, що підтримка України продовжиться й надалі.

Проте радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що про достатність чи недостатність зброї може говорити лише Генеральний штаб ЗСУ. Він пояснив, що заява Каволі ґрунтується на тих підрахунках, про які генерал США знає.

Однак, насправді техніки має бути набагато більше. Подоляк наголосив, що є дефіцит снарядів, особливо важких калібрів.