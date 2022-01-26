США обговорюють перекидання 3 тисяч військових до Болгарії, Румунії та Угорщини, – ЗМІ

США разом із союзниками обговорюють розміщення додаткової кількості військовослужбовців у східноєвропейських країнах НАТО. Мовиться про кілька тисяч бійців.

Про це американському каналу CNN повідомили три американські чиновники, знайомі з ходом переговорів.

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Серед країн, в яких можуть розмістити додаткові сили, назвали:

Румунію,

Болгарію,

Угорщину.

Розгортання налічуватиме майже 1000 військових у кожній країні й буде аналогічним до передових бойових груп, дислокованих на цей час у країнах Балтії та Польщі.

Консенсусу наразі немає

За даними ЗМІ, союзники по НАТО не дійшли повної згоди щодо серйозності загрози, а Німеччина відмовилася продавати нову зброю Україні. Тому США ведуть переговори про надсилання додаткових сил на двосторонній основі або, як висловився один зі співрозмовників, у вигляді "коаліції охочих".

Можливість розгортання додаткових сил ближче до кордонів Росії до потенційного вторгнення означає зміну політики адміністрації США, яка раніше побоювалася ризику подальшої провокації Москви,

– пише CNN.

Як зазначає The Telegraph, остаточне рішення поки не ухвалили. Однак, розміщення додаткових військових дозволить посилити ударні групи таким чином, щоб вони відповідали тим, які вже знаходяться в Прибалтиці та Польщі.

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Додамо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО на тлі переговорів з Росією посилює свою присутність, зокрема в регіонах Балтійського та Чорного морів. Робиться це з надією на деескалацію напруженої ситуації біля кордонів з Україною.

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