Вашингтон обіцяє захистити Ізраїль в разі нападу з боку Ірану

У США пообіцяли захистити Ізраїль в разі нападу з боку Ірану. Водночас триває робота над тим, щоб уникнути великої війни на Близькому Сході.

Зауважимо, що вранці 31 липня стало відомо про смерть лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії, якого вбили в Ірані. Бойовики стверджують, що він загинув в результаті ізраїльського рейду на його резиденцію в Тегерані.

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Що для США залишається пріоритетом на Близькому Сході

Сполучені Штати Америки підтвердили свою готовність захищати Ізраїль у разі нападу. Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що триває активна робота над зниженням напруженості в регіоні.

Ми не хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми старанно працюватимемо, щоб переконатися, що ми робимо все, щоб допомогти знизити градус і розв'язувати проблеми через дипломатичні зустрічі,

– заявив він.

Міністр оборони також висловив думку, що масштабна війна на Близькому Сході не є неминучою і що завжди існує можливість для дипломатичних рішень.

"Я не думаю, що війна неминуча. Я дотримуюся цієї думки. Я думаю, що завжди є місце та можливості для дипломатії", – зазначив Остін.

У виданні зауважили, що заява Остіна пролунала після того, як Ізраїль повідомив про ліквідацію командира "Хезболли", який був причетний до атаки на окуповані Ізраїлем Голанські висоти.

Водночас Остін не підтвердив інформацію про інший удар, внаслідок якого в Ірані загинув лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія,

Я не маю жодної додаткової інформації,

– заявив міністр.

Палестинське угруповання ХАМАС назвало удар "жорсткою ескалацією", яка не досягне її цілей. Корпус вартових ісламської революції Ірану підтвердив смерть Ханії та повідомив про проведення розслідування.