Обмеження обміну розвідданими може послабити оборонні операції ЗСУ, включно з роботою ППО, – CNN
- США припинили надавати Україні частину розвідданих, що може послабити оборонні позиції України, зокрема сили ППО.
- Обмеження обміну розвідданими спрямоване на зменшення ударів України по російській території.
- Скорочено обмін розвідувальною інформацією, включаючи розвідувальні, спостережні та рекогносцирувальні польоти.
- Заборона поширюється на американських союзників, які отримують розвіддані від США.
США припинили надавати Україну частину розвідданих. Це може послабити оборонні позиції України, насамперед сил ППО.
США обмежили обмін розвідданими з Україною, щоб та могла менше вдаряти по російській території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Дивіться також Це так, якби Америка поміняла свою сторону у 2 світовій, – NBC про зупинку військової допомоги
Україна ослабне без розвідданих США
Високопосадовець США зазначив для CNN, що скорочення обміну розвідувальними даними між Україною та США загрожує послабити оборонні і наступальні позиції України. Насамперед йдеться про сили ППО.
США вже скоротили обмін розвідувальною інформацією, зокрема кількість розвідувальних, спостережних і рекогносцирувальних польотів,
– заявили джерела.
Нагадаємо, Sky News підтвердили, що США припинили передавати Україні деякі розвідувальні дані. Йдеться про такі, що допомагають України завдавати ударів по російській території. Заборона зокрема поширюється на американських союзників, які отримують розвіддані від США та могли передавати їх потім Україні.