У США обвинувачують 5 росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей: вже є затримання

Сполучені Штати звинувачують п'ятьох росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей. Відомо, що деяких вже затримали.

Відповідну інформацію повідомили в Мін'юсті 19 жовтня. Також офіційні звинувачення висунули двом нафтотрейдерам з Венесуели.

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Мін'юст США висунув звинувачення росіянам

Федеральний суд Брукліна 19 жовтня висунув обвинувачення за 12 пунктами росіянам Юрію Орєхову, Артему Уссу, Світлані Кузургашевій ("Лана Нойманн"), Тимофію Телегіну та Сергію Тулякову,

– мовиться в повідомленні.

Також у Мін'юсті повідомили, що цих осіб пов'язують із закупками технологій для підсанкційних структур, відмиванням грошей для російських олігархів, організацій та "найбільшого у світі енергетичного конгломерату"

Варто зауважити, що російські ЗМІ Артема Усса називають сином губернатора Красноярського краю Олександра Усса і засновником компанії "Сібуголь".

Окрім того, щодо натотрейдерів, то обвинувачення висунули Хуану Фернандо Серрано Понса ("Хуанфе Серрано") і Хуану Карлосу Сото, які:

були задіяні у схемі з нафтовими угодами на користь венесуельської державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela SA (PDVSA);

займалися незаконною закупівлею військових технологій;

за даними влади США, виторг від реалізації венесуельської нафти на чорному ринку йшов "російським олігархам", а також неназваному "нафтохімічному конгломерату, що базується в Пекіні".

Варто зауважити, що Юрія Орєхова та Світлану Кузургашеву звинувачують у закупівлі військові технології у американських виробників і відправці її російським компаніям, що потрапили під санкції.

Ба більше, у Мін'юсті США пояснили, що Орєхов і Усс використовували свою німецьку компанію Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH як прикриття для придбання військових технологій та технологій подвійного призначення, таких як напівпровідники, радари та супутники.

17 жовтня 2022 року Орєхов був заарештований у Німеччині, а Усс – в Італії, обидва на запит США, і проходитимуть процедуру екстрадиції,

– мовиться в повідомленні.

У Мін'юсті заявили, що США домагатиметься екстрадиції обох до Штатів. Якщо їхню провину визнають, то росіянам загрожує до 30 років ув'язнення.

Попередньо відомо, що Євросоюз домовився про нові санкції проти Росії й Білорусі за лічені хвилини. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) і Білорусі", – написав Йозвяк.

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