США, очевидно, не погодяться на "гарантії безпеки" від Росії, – Білий дім

У Білому домі прокоментували можливість відповіді на "гарантії безпеки" для Росії. Ймовірно, на умови Кремля Вашигтон погоджуватися не планує.

У Вашингтоні продовжують підготовку до переговорів з Москвою щодо "гарантій безпеки", однак частину цих вимог США прийняти не може. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

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На які умови не погодиться США

Джен Псакі наголосила, що частина вимог Кремля є неприйнятною для США. Зокрема це стосується вимог щодо НАТО, які передбачають те, що до Альянсу мали б заборонити вступати країнам Східної Європи, зокрема Україні.

Водночас речниця Білого дому заявила, що США готуються до переговорів з Росією, однак на всі вимоги погоджуватися не планують.

США, очевидно, не погодяться на вимоги Росії у сфері безпеки, які стосуються НАТО,

– заявила Псакі.

Що відомо про "гарантії безпеки" Росії

У російському МЗС опублікували документ, який планують підписати з США та НАТО, який стосується "гарантій безпеки" для Кремля.

Серед головних вимог Росії – не допускати розширення НАТО на схід. Тобто фактично заборона для України та іншим країнам Східної Європи вступати до Альянсу.

Також Росія пропонує підтвердити НАТО, що вони не є суперниками для Кремля та зобов'язатися не створювати ситуацій, які можуть спровокувати конфлікт.

У Кремлі після публікації документів наголосили, що їх обговорюватимуть лише з США. Президент Росії Володимир Путін заявив, що уже наступного року зустрінеться з очільником Білого дому Джо Байденом, щоб обговорити "гарантії безпеки".

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