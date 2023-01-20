США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів: що отримають ЗСУ

У США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його загальний розмір – 2,5 мільярда доларів. Розповідаємо, що до нього входить.

Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Одним з лідерів залишаються Сполучені Штати. Цього разу вони підтвердили надання чергового пакета на 2,5 мільярда доларів.

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Що входитиме у пакет допомоги

Як зазначають у Пентагоні, це вже тридцятий пакет допомоги Україні з серпня 2021 року. До нього входить бронетехніка, а також інше важливе для України озброєння. Зокрема:

Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

8 систем ППО Avenger;

59 бойових машин піхоти Bradley (БМП) з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядами калібру 25 міліметрів;

90 бронетранспортерів (БТР) Stryker з 20 мінними установками;

53 протимінно-стійкі транспортні засоби із засідкою (MRAP);

350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

Приблизно 600 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 міліметрів;

Приблизно 11 800 120-міліметрових мінометних снарядів;

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

12 машин підтримки боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичних автомобілі для буксирування зброї;

Високошвидкісні ракети (HARMs);

Приблизно 2000 протитанкових ракет;

Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

Підривна техніка для розчищення перешкод;

Протипіхотні боєприпаси Claymore;

Прилади нічного бачення;

Запчастини та інше польове обладнання.

Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS і системи протиповітряної оборони Avenger, щоб допомогти Україні протистояти низці загроз малої та середньої дальності та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону України,

– наголошують у Пентагоні.

Що стосується 59 Bradley, то вони поповнять ті 50 БМП, які нашій державі передали 6 січня. Крім того, ЗСУ отримають 90 Stryker. Усе це дозволить забезпечити наше військо двома бригадами бронетанкової техніки.

У відомстві нагадують, що загалом США виділили понад 27,4 мільярда доларів. Ці кошти спрямували на безпекову допомогу нашій державі. З цієї суми 26,7 мільярда з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Уже 20 січня відбудеться восьма зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн". Допоки невідомо, про що домовляться учасники саміту, але оголошені за останні кілька днів нові пакети військової допомоги вже вражають.

Нагадаємо, що напередодні міністри 9 країн світу не лише засудили агресію Росії проти України. Вони ще й зобов'язалися нашій державі передати все необхідне для того, щоб вона здобула перемогу. Мовиться про Естонію, Велику Британію, Польщу, Латвію, Литву, Данію, Чехію, Нідерланди та Словаччину.