США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів: що отримають ЗСУ
Джерело:Пентагон
У США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його загальний розмір – 2,5 мільярда доларів. Розповідаємо, що до нього входить.
Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Одним з лідерів залишаються Сполучені Штати. Цього разу вони підтвердили надання чергового пакета на 2,5 мільярда доларів.
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Що входитиме у пакет допомоги
Як зазначають у Пентагоні, це вже тридцятий пакет допомоги Україні з серпня 2021 року. До нього входить бронетехніка, а також інше важливе для України озброєння. Зокрема:
- Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- 8 систем ППО Avenger;
- 59 бойових машин піхоти Bradley (БМП) з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядами калібру 25 міліметрів;
- 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker з 20 мінними установками;
- 53 протимінно-стійкі транспортні засоби із засідкою (MRAP);
- 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
- Приблизно 600 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;
- 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 міліметрів;
- Приблизно 11 800 120-міліметрових мінометних снарядів;
- Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 12 машин підтримки боєприпасів;
- 6 командно-штабних машин;
- 22 тактичних автомобілі для буксирування зброї;
- Високошвидкісні ракети (HARMs);
- Приблизно 2000 протитанкових ракет;
- Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
- Підривна техніка для розчищення перешкод;
- Протипіхотні боєприпаси Claymore;
- Прилади нічного бачення;
- Запчастини та інше польове обладнання.
Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS і системи протиповітряної оборони Avenger, щоб допомогти Україні протистояти низці загроз малої та середньої дальності та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону України,
– наголошують у Пентагоні.
Що стосується 59 Bradley, то вони поповнять ті 50 БМП, які нашій державі передали 6 січня. Крім того, ЗСУ отримають 90 Stryker. Усе це дозволить забезпечити наше військо двома бригадами бронетанкової техніки.
У відомстві нагадують, що загалом США виділили понад 27,4 мільярда доларів. Ці кошти спрямували на безпекову допомогу нашій державі. З цієї суми 26,7 мільярда з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.Додамо! Уже 20 січня відбудеться восьма зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн". Допоки невідомо, про що домовляться учасники саміту, але оголошені за останні кілька днів нові пакети військової допомоги вже вражають.
Нагадаємо, що напередодні міністри 9 країн світу не лише засудили агресію Росії проти України. Вони ще й зобов'язалися нашій державі передати все необхідне для того, щоб вона здобула перемогу. Мовиться про Естонію, Велику Британію, Польщу, Латвію, Литву, Данію, Чехію, Нідерланди та Словаччину.