США оголосили про додаткові 2 мільярди доларів допомоги для України
Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військової підтримки. Кошти спрямують на потреби промислової бази держави.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Зазначимо, що Блінкен прибув до нашої держави з неоголошеним візитом ще 14 травня.
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Заява Блінкена
Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові два мільярди доларів фінансової та військової допомоги Україні,
– сказав Блінкен.
Він зазначив, що у межах цієї допомоги організовують перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Він буде спрямований на негайне надання зброї, інвестування в українську оборону та закупівлю зброї для України в інших країн, тобто не лише в США.
Водночас держсекретар наголосив, що особлива увага натепер прикута до ситуації в Харківській області. США намагаються прискорити постачання боєприпасів, бронетехніки, ракет і засобів ППО до України. Саме протиповітряна оборона – найвищий пріоритет. Блінкен зазначив, що США роблять усе, аби знайти більше систем для нашої держави.
Інші заяви Блінкена
- Під час свого візиту Ентоні Блінкен поділився деталями майбутньої угоди про гарантії безпеки строком на 10 років між Україною та США. США підтримуватимуть українську безпеку й оборону, а також надаватимуть різноманітну військову допомогу – від ППО та дронів до розмінування. Окрім цього, документ буде спрямований на підтримку української оборонної промисловості.
- Також держсекретар США закликав замінити на фронті захисників, які воюють уже два роки. Він зазначив, що їм потрібен перепочинок, а мобілізація – це те, що дасть змогу зміцнювати оборону. Водночас США продовжують надавати військову допомогу.
- Блінкен заявив, що НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс. У майбутньому це приведе до повноцінного вступу в НАТО нашої країни. Для цього Україні потрібно буде відповідати певним умовам, а також усі країни – члени Альянсу мають погодити це рішення.