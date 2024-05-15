США оголосили про додаткові 2 мільярди доларів допомоги для України

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військової підтримки. Кошти спрямують на потреби промислової бази держави.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Зазначимо, що Блінкен прибув до нашої держави з неоголошеним візитом ще 14 травня.

Дивіться також Курс на довгу війну та баланс між "вежами Кремля": для чого Путіну Бєлоусов і що буде з Шойгу

Заява Блінкена

Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові два мільярди доларів фінансової та військової допомоги Україні,

– сказав Блінкен.

Він зазначив, що у межах цієї допомоги організовують перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Він буде спрямований на негайне надання зброї, інвестування в українську оборону та закупівлю зброї для України в інших країн, тобто не лише в США.

Водночас держсекретар наголосив, що особлива увага натепер прикута до ситуації в Харківській області. США намагаються прискорити постачання боєприпасів, бронетехніки, ракет і засобів ППО до України. Саме протиповітряна оборона – найвищий пріоритет. Блінкен зазначив, що США роблять усе, аби знайти більше систем для нашої держави.

Інші заяви Блінкена