США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: включатиме систем ППО Avenger

Україна отримає черговий пакет військовий допомоги для України. Він включає боєприпаси для ППО Patriot та ракети для HIMARS, а також системи Avenger.

Цю інформацію підтвердив радник нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Що передбачає новий пакет військової допомоги

У пакеті військової допомоги, окрім ракет для ЗРК Patriot, будуть:

ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS,

танкові боєприпаси й протитанкові засоби;

системи ППО Avenger і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Серед конкретних типів амуніції, яку включатиме пакет допомоги, раніше анонсували передачу авіаційних ракет Zuni.

Що відомо про ракети Zuni Їх вже передавали Україні. Ці ракети можуть бити по цілях на відстані до 8 кілометрів. Бойова частина може бути як осколково-фугасною, так і бронебійною. Примітно, що носіями таких ракет є західні літаки, яких не має Україна. Тож у нашій країні для запуску ракет пристосували Су-25.

Цей пакет допомоги США стане 39-им за ліком, санкціонованим указом президента Джо Байдена про скорочення запасів військової техніки зі складів міністерства оборони з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Раніше військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, коментуючи передачу Україні ракет Zuni, зауважив, що це дуже потужна зброя, яку дійсно використовують вже приблизно 50 років. Ці ракети ще називають "некерованим реактивним снарядом" і вони можуть завдавати ударів по наземних цілях – живій силі, легкоброньованій техніці.