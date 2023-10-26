Ракети, снаряди, Javelin: США оголосили про новий потужний пакет допомоги для України

Ентоні Блінкен повідомив, що Штати виділяють Україні новий пакет допомоги. Цього разу мовиться про суму у розмірі 150 мільйонів доларів.

США підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Деталі про новий пакет допомоги розповів Андрій Єрмак.

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У новий пакет допомоги увійшли:

Боєприпаси для систем ППО NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

активні бронеплити для танків Абрамс та інше.

Єрмак подякував за допомогу Штатам.

Коли Україна отримає ракети дальністю 300 кілометрів

Мирослава Гонгадзе заявила, що Україна може отримати ракети дальністю 300 кілометрів вже у січні 2024 року.

За словами високопосадовця у Генштабі ЗСУ, за результатами зустрічі військового командування України та військового командування союзників, темпи постачання зброї в Україну не зменшаться. У січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 кілометрів,

– мовиться у повідомленні.

Вона також уточнила, що ці ракети важитимуть до 100 кілограм.