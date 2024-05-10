Через наступ Росії на Харківщину: США сьогодні оголосять допомогу на 400 мільйонів, – Politico

Вранці 10 травня російські загарбники почали наступ на Харківщину. Через це США можуть уже сьогодні оголосили допомогу Україні.

Так, йдеться про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це написало американське видання з посиланням на двох офіційних осіб США та повідомлення, надіслані до Конгресу.

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Що саме ввійде в новий пакет допомоги

За даними видання, новий пакет допомоги передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США. Зокрема, йдеться про нові ракети Patriot, Stinger, бойові машини Bradley, машини з захистом від мін і засідок MRAP, Javelin та інші боєприпаси.