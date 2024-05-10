Через наступ Росії на Харківщину: США сьогодні оголосять допомогу на 400 мільйонів, – Politico
10 травня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:Politico
Вранці 10 травня російські загарбники почали наступ на Харківщину. Через це США можуть уже сьогодні оголосили допомогу Україні.
Так, йдеться про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це написало американське видання з посиланням на двох офіційних осіб США та повідомлення, надіслані до Конгресу.
Зверніть увагу Була спроба прориву росіян, ЗСУ захищають позиції: що відбувається на Харківському напрямку
Що саме ввійде в новий пакет допомоги
За даними видання, новий пакет допомоги передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США. Зокрема, йдеться про нові ракети Patriot, Stinger, бойові машини Bradley, машини з захистом від мін і засідок MRAP, Javelin та інші боєприпаси.
Що треба знати про наступ Росії на ХарківщинуОкупанти намагаються посилити паніку серед цивільного населення. Ворог продовжує тактику терору й тисне на місцевих жителів. Також Росія постійно обстрілює цивільну інфраструктуру, вбиває людей, зокрема, дітей. Напередодні окупанти поширювали ІПСО про нібито "евакуацію з Харкова".
Важливо розуміти, що плани загарбників не були таємницею. Про можливий наступ росіян вже неодноразово попереджали як західні політики, аналітики, ЗМІ, так і спецслужби й керівництво нашої держави.
На початку травня представник воєнної розвідки України заявив, що окупанти зосередили на кордоні з Харковом 35 тисяч військових, але потенційно ворог хоче збільшити цю кількість до 50 – 70 тисяч. Водночас Вадим Скібіцький наголосив, цього недостатньо для операції з захоплення великих міст.
Аналітики ISW також зазначили, що Кремль не зможе реалізувати плани щодо захоплення Харкова.
10 травня у Міноборони повідомили, що о 5 годині ранку була ворожа спроба прориву нашої лінії оборони на Харківщині. Однак, Сили оборони відбили атаки агресора.
Володимир Зеленський підтвердив наступ росіян. Президент повідомив, що станом на 7 – 8 годину ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ окупантів вдалося зупинити.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що втрат територій не допущено.
Керівник Центру протидії дезінформації закликав не панікувати. Андрій Коваленко підкреслив, що Сили оборони контролюють ситуацію. За його словами, наразі схоже саме на імітацію росіянами широкомасштабного наступу з залученням обмежених сил і засобів, проведення розвідки боєм. Окупанти зазнали втрат у техніці та живій силі.
Тож зберігайте спокій, вірте у Сили оборони, допомагайте нашим захисникам і захисницям, і довіряйте лише офіційним джерелам інформації.