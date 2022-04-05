США оголосять новий пакет санкцій проти Росії 6 квітня

США в координації з G7 та ЄС оголосять нові санкції проти Росії. Обмеження знову призведуть до ще більшої економічної, фінансової та технологічної ізоляції Москви.

Відповідну інформацію повідомили ЗМІ, посилаючись на джерела у адміністрації Байдена. Про це стало відомо 5 квітня.

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США запровадять нові санкції проти Росії

США оголосять про нові санкції проти Росії в середу (мовиться про 6 квітня – 24 канал) в координації з країнами G7 та Євросоюзом. За словами члена адміністрації президента США Джо Байдена, масштабний пакет спричинить значні витрати Росії та направить її далі по шляху економічної, фінансової та технологічної ізоляції,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що нові санкції:

заборонять усі нові інвестиції в Росію;

посилять обмеження проти фінустанов і державних підприємств у Росії;

запровадять обмеження проти російських урядовців та членів їхніх сімей.

Співрозмовник видання також пояснив, що санкції:

призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади;

завдадуть Росії гострої та негайної економічної шкоди та притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна;

ухвалять спільно з союзниками та партнерами США, демонструючи рішучість і єдність у накладенні безпрецедентних витрат на Росію у її війні проти України.

"Ми вже дійшли висновку, що Росія вчинила воєнні злочини в Україні, й інформація з Бучі, схоже, є ще одним доказом воєнних злочинів. Як сказав президент, ми будемо працювати зі світом, щоб забезпечити повну відповідальність за ці злочини", – пояснив співрозмовник.

Додав також, що одним з інструментів є санкції, тому США інтенсивно працюють із європейськими союзниками над їхнім посиленням.

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