США оголосять новий пакет санкцій проти Росії 6 квітня
Джерело:CNN
США в координації з G7 та ЄС оголосять нові санкції проти Росії. Обмеження знову призведуть до ще більшої економічної, фінансової та технологічної ізоляції Москви.
Відповідну інформацію повідомили ЗМІ, посилаючись на джерела у адміністрації Байдена. Про це стало відомо 5 квітня.
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США запровадять нові санкції проти Росії
США оголосять про нові санкції проти Росії в середу (мовиться про 6 квітня – 24 канал) в координації з країнами G7 та Євросоюзом. За словами члена адміністрації президента США Джо Байдена, масштабний пакет спричинить значні витрати Росії та направить її далі по шляху економічної, фінансової та технологічної ізоляції,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що нові санкції:
- заборонять усі нові інвестиції в Росію;
- посилять обмеження проти фінустанов і державних підприємств у Росії;
- запровадять обмеження проти російських урядовців та членів їхніх сімей.
Співрозмовник видання також пояснив, що санкції:
- призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади;
- завдадуть Росії гострої та негайної економічної шкоди та притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна;
- ухвалять спільно з союзниками та партнерами США, демонструючи рішучість і єдність у накладенні безпрецедентних витрат на Росію у її війні проти України.
"Ми вже дійшли висновку, що Росія вчинила воєнні злочини в Україні, й інформація з Бучі, схоже, є ще одним доказом воєнних злочинів. Як сказав президент, ми будемо працювати зі світом, щоб забезпечити повну відповідальність за ці злочини", – пояснив співрозмовник.
Додав також, що одним з інструментів є санкції, тому США інтенсивно працюють із європейськими союзниками над їхнім посиленням.
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