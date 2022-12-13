США незабаром оголосять про нову допомогу для України: енергетичне обладнання – в дорозі

У Білому домі 13 грудня заявили, що планують невдовзі оголосити про новий пакет допомоги для України. Це при тому, що попередню допомогу оголошували лише кілька днів тому.

Білий дім хоче бути впевненим, що всі спроби Росії досягти успіху на полі бою чи у знищенні інфраструктури України будуть скасовані. Про це на брифінгу заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Читайте також Винищувачі для України: чому Словаччина знову готова передати Україні МіГ-29

Минулої п'ятниці (9 грудня – 24 канал) ми оголосили про виділення ще 275 мільйонів доларів для військової підтримки України. Найближчими днями ми матимемо додаткові оголошення,

– повідомив Салліван.

Салліван наголосив, що увага США буде зосереджена на речах, які становлять справжню загрозу для України.

Американське енергообладнання вже прямує в Україну, – ЗМІ

Видання Reuters з посиланням на американських чиновників заявило, що Вашингтон відправив Києву першу партію енергообладнання. Його вартість становить 13 мільйонів доларів. Ця допомога є першим траншем із раніше оголошеної підтримки на 53 мільйони доларів.

До речі, на тижні очікується відправлення в Україну ще двох літаків з обладнанням.

Цікаво Парламент Болгарії вперше затвердив список військової допомоги Україні, – ЗМІ

Яка була попередня допомога від США

США активно й систематично допомагають Україні у війні з Росією. 9 грудня Білий дім оголосив про надання нашій державі військової допомоги на 275 мільйонів доларів. На ці гроші закуплять: