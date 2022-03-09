У США оцінили можливість зведення системи "Залізний купол" в Україні

9 березня 2022 , 02:21
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24 лютого Росія напала на Україну. Наразі головною проблемою для України є небо. На жаль, тут ворог має перевагу.

У США прокоментували можливість зведення системи ППО "Залізний купол" в Україні.

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Україна та протиповітряна оборона 

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що розгортання цієї протиракетної системи "Залізний купол" в Україні вимагатиме багато підготовки та тренувань. 

Нуланд додала, що США розглядають інші шляхи військової допомоги Україні.

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Автор: Віта Свірневська