Україна отримає ракети Sea Sparrow: що про них відомо і як ЗСУ будуть їх використовувати

Невдовзі Україна може вперше отримати від США зенітні протиповітряні ракети Sea Sparrow. Це рішення Вашингтона надзвичайно позитивне для України, адже цих ракет у США чимало. Досі чи не найголовнішою перепоною на шляху постачання цих ракет був спосіб їх використання в Україні.

Про те, що США передадуть Україні керовані ракети Sea Sparrow, повідомило видання Politico. Скільки ракет може отримати Україна – наразі не відомо. 24 Канал вирішив розібратися, що ж це за ракети та як вони допоможуть Україні протистояти Росії.

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Як Україна зможе використовувати ракети

Ракети RIM-7 Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням. Ця керована ракета передусім призначена для встановлення на кораблі. Досі єдиною країною, яка має цю ракету для запуску з наземних установок є Тайвань, який використовує ці ракети як частину системи Skyguard.

Відразу 500 таких ракет Тайвань отримав на озброєння ще у 1991 році, пише Defence Express.

Україна очевидно наразі не може використовувати ракети на кораблях. І, як пише Politico з посиланням на власні джерела, українським військовим вдалося налагодити наявні пускові установки "Бук" радянської епохи, щоб стріляти з Sea Sparrow.



Український ЗРК "Бук" / Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Це означає, що незалежно від версії ракети, питання запуску цих ракет з радянських систем вже вирішено.

Чому передача Sea Sparrow позитивне рішення

Аналітики Defence Express заявляють, що рішення США надати Україні ракети Sea Sparrow – дуже позитивна новина. Повідомляється, що таких ракет на складах є чимало.

Відтак, це дозволить вирішите одне з болючих питань щодо дефіциту ракет до радянських систем. Аналітики, експерти та офіційні особи в Україні неодноразово заявляли, що Україна потребує боєприпасів.

Пуск ракети Sea Sparrow: дивіться відео

Чим ракети Sea Sparrow універсальні

Керовані ракети Sea Sparrow можуть збивати як літаки, так і крилаті ракети. Тому постачання цих ракет особливо актуальне в контексті масованих російських ударів по Україні.

Щодо RIM-7 Sea Sparrow, то ця система виробництва Raytheon і General Dynamic була розроблена ще на початку 1960 років на основі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow, і після низки модернізацій є важливою частиною ешелонованої системи протиповітряної оборони американських бойових кораблів,

– йдеться у повідомленні Defence Express.



Пуск ракети Sea Sparrow / Фото navy.mil

Тактико-технічні характеристики ракети Sea Sparrow