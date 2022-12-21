США виділяють Україні озброєння на 1,85 мільярда, зокрема системи ППО Patriot, – Блінкен

Російські окупанти продовжують атакувати критичну інфраструктуру, і у Сполучених Штатах запевняють, що готові підтримувати нашу державу скільки потрібно. Зокрема, держсекретар Блінкен оголосив про надання ЗСУ озброєння для захисту неба на чималу суму.

У середу, 21 грудня, на фоні новин про те, що Зеленський летить у США і зустрінеться з Байденом, стало відомо, що українська армія отримає омріяні системи протиповітряної оборони Patriot. Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що вартість загального пакета збройної допомоги, у якому, зокрема, є ці установки, становить понад 1,85 мільярда доларів.

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Що відомо про новий пакет допомоги

За словами високопосадовця, Вашингтон хоче засвідчити свою підтримку народові України, який упродовж уже трьохсот днів Росія намагається стерти з мапи світу. Звісно, Кремль намагається використати зиму як зброю, обстрілюючи енергоінфраструктуру, однак США будуть продовжувати допомагати українській армії оборонятись.

Я дозволяю наше 28 вилучення зброї зі складів США для передачі її Україні. Ця допомога на 1 мільярд доларів забезпечить Україні розширені можливості протиповітряної оборони та високоточних ударів. А також – додаткові боєприпаси та критичне обладнання, які Україна так ефективно використовує для захисту на полі бою,

– сказав держсекретар.

Окрім того, він розповів про надання міністерством оборони додаткової безпекової допомоги Україні в розмірі 850 мільйонів доларів США. Тобто загалом підтримка Вашингтона у грошовому еквіваленті становитиме понад 1,85 мільярда доларів.

Як зазначає Блінкен, загальна підтримка США для України досягне безпрецедентних 21,9 мільярда доларів від початку роботи адміністрації Байдена у 2020 році.

Водночас варто згадати слова чиновника про те, що лише Росія могла б закінчити цю війну сьогодні. Однак "поки цього не станеться, США єдині з Україною". Власне, у пакеті допомоги є установки Patriot, які здатні збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті. Такі установки Україна ще ніколи не отримувала.



Як американські системи ППО допоможуть закрити небо / Картинка 24 Каналу

До цієї теми ще варто згадати слова політтехнолога Бориса Тизенгаузена. Експерт переконаний, що США не відпустять Зеленського без подарунків під час його візиту до Байдена. Тому слід чекати ще більше новин про допомогу від Вашингтона.