США передадуть українську пропозицію стосовно енергетичного перемир'я Росії, — Зеленський

Зеленський розповів про деталі перемовин із Трампом 22 вересня. Вони говорили, як закінчити війну, а також про енергетичне перемир'я.

Про це президент України розповів під час пресконференції.

Про що говорили Зеленський та Трамп

За словами українського президента, під час розмови розглянули різні теми.

"Ми говорили про те, як закінчити війну – це найперше. Ми готові, я не знаю, чи готова Росія, не впевнений, але ми говорили про енергетичне перемир'я", – розповів Зеленський.

Він додав, що США передадуть українську пропозицію стосовно цього Росії.

Україна готова до будь-якого формату припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умови, що Росія не атакуватиме наші енергооб'єкти.

Якщо вони не хочуть, щоб ми на всі ці їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему, водопостачання, енергопостачання. Ви не нападаєте на наше, ми тоді не б'ємо по вашому,

– наголосив Зеленський.

Він висловив вдячність американській стороні.

"Хай Бог допомагає американцям у тому, щоб знайти якийсь спосіб це розв'язати й домогтися того, щоб вони (росіяни – 24 Канал) сіли за стіл будь-яких переговорів", – також зазначив президент.

До слова, Зеленський під час переговорів з Трампом обговорив й питання надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot.