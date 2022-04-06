США передали 18 модульних будинків для тимчасового проживання: їх відправлять на Київщину

У межах візиту на Закарпаття колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі передав Україні допомогу від Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center і Фонду допомоги Україні The Ukrainian relief found.

Голова обласної військово-цивільної адміністрації Віктор Микита повідомив, що мовиться про 18 спеціальних модульних будинків, які можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов.

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Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період,

– зауважив посадовець.

Очільник ОВА зазначив, що модульні споруди відправлять до Київської області. До слова, такі конструкції у США використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф.

Містечка на звільнених територіях

Враховуючи це, керівництво області запропонувало американським колегам розглянути можливість постачання та компактного розташування містечок із модульних будинків у регіонах, звільнених від окупантів.

Це дасть змогу постраждалим тимчасово проживати на власних ділянках та відбудовувати й ремонтувати своє пошкоджене житло,

– прокоментував Віктор Микита.

Джордж Патакі погодився з пропозиціями, тож контактні менеджери та фахівці почнуть працювати над формуванням запиту щодо визначених питань.

Спільний фонд у Закарпатській області

Колишній губернатор також запропонував створити спільний фонд на Закарпатті, який би міг акумулювати благодійні внески зі США для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб.

Наприкінці зустрічі голова Закарпатської ОВА подякував посадовцю за увагу до України та американському суспільству – за підтримку нашого народу.

США передали Закарпаттю 18 модульних будинків / Фото Закарпатської ОВА