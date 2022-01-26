США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"

Посол США в Росії Джон Салліван 26 січня привіз до Москви письмову відповідь Вашингтона на "гарантії безпеки". Однак наразі оприлюднювати їх не планують.

Салліван передав відповіді заступнику міністра закордонних справ Олександру Грушку. Про це заявили у російському МЗС.

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Відповіді не збираються публікувати

Глава Держдепу Ентоні Блінкен на брифінгу підтвердив, що США передали відповіді. За його словами, Вашингтон не публікуватиме відповіді. Того ж самого чекають і від Москви.

Блінкен додав, що США готові продовжувати діалог з Росією щодо тих областей, у яких, як і раніше, можлива співпраця.

Що цьому передувало

Напередодні американські ЗМІ писали, що "письмові гарантії" США дійсно має надати 26 січня. Представники адміністрації президента Джо Байдена стверджували, що "сюрпризу" у відповідях не буде. Позиції проговорювали із союзниками, зокрема, з Україною.

Зазначили, що США викладуть пропозиції щодо подальшого розвитку, але відповідь навряд чи характеризуватиме ймовірність вступу України в НАТО.

Що вимагає Росія

Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Тобто, аби до Альянсу не приймали Україну та Грузію.

На початку 2022 року відбувалось кілька зустрічей, де говорили про цю тему. Зокрема, засідання Ради Росія – НАТО.

Захід констатує, що ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.

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