Було б гірше, якби Захід діяв пасивно, – політолог про вимоги до України провести реформи
Сполучені Штати вважають значною загрозою стабільності України корупцію і вимагають продовження реформ. Ці зміни є необхідними для успішної євроатлантичної інтеграції після завершення війни.
Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. На його думку, реформи, яких вимагає Захід від України, зможуть допомогти нашій державі стати сильнішою.
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Про що свідчать сигнали Заходу
Лист від Білого Дому, призначення контролерів для за американською допомогою та оприлюднення Інтеграційної стратегії США щодо України – всі ці події пов’язані між собою. Вони свідчать, що Сполучені Штати прагнуть переконатися, що мільярди доларів, які надходять Україні, були використані належним чином.
Для того, щоб запевнити Захід у надійності українських державних процесів, влада повинна реформувати державне управління відповідно до західних стандартів. Серед пріоритетів – продовжувати боротьбу з корупцією, реформувати судочинство, СБУ та цілий комплекс інших реформ, що потрібні для максимальної готовості України до Євроатлантичної інтеграції.
"Дуже важливо, щоб і боротьба з Росією, і реформування України відбувалися паралельно. Це потрібно для того, щоб наша держава в очах партнерів виглядала ефективною і корисною для західної спільноти", – наголошує політолог.
Станіслав Желіховський про перелік пріоритетних реформ для Заходу: дивіться відео
Чому вимоги реформ корисні для України
Прагматизм є однією з основ будь-якої політики, і якщо Україна прагне приєднатися до Заходу, то мусимо відповідати його баченню. Зрештою, численні американські інструкції є позитивним сигналом, адже вони свідчать про те, що Захід хоче бачити Україну частиною свого простору.
Було б значно гірше, якби Сполучені Штати не укладали ці документи, а дотримувались пасивної позиції. Чи якби Євросоюз не проводив свою зустріч у Києві, а питання України відійшло на маргінес західної політики,
– переконаний Желіховський.
Натомість останні події свідчать, що Україна залишається в центрі уваги і Вашингтону, і Брюселю. Це важливий сигнал підтримки, однак не менш важливо, аби Україна не проґавила цей шанс і зробила все можливе для приєднання до західної спільноти.
В якому контексті Захід звертається до України
- Незабаром Європейський союз оприлюднить офіційну оцінку реформ, необхідних для початку перемовин про вступ України. І перспективи отримати позитивне рішення є досить високими. На тлі цього гучну заяву про євроінтеграцію України зробила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, закликавши уявляти східним кордоном ЄС місто Луганськ.
- Водночас непростим викликом для України можуть стати внутрішні проблеми Сполучених Штатів. Там вже розпочинаються передвиборчі спекуляції, які стосуватимуться бюджету на 2024 рік.
- Частина Республіканської партії прагне зменшити обсяг військової допомоги Україні, мотивуючи це як популістичними гаслами, так і прагненням зменшити дефіцит бюджету. Партія Джозефа Байдена натомість не має більшості в нижній палаті американського Конгресу, без згоди якої неможливо ухвалити виділення коштів для України.
- Саме тому чинна адміністрація Джозефа Байдена прагне, щоб Україна показала значний поступ у реформах. Це слугувало б аргументом для того, щоб продовжувати допомогати нашій країні, виділяючи на оборону та соціальні видатки мільярди доларів.