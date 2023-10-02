Було б гірше, якби Захід діяв пасивно, – політолог про вимоги до України провести реформи

Сполучені Штати вважають значною загрозою стабільності України корупцію і вимагають продовження реформ. Ці зміни є необхідними для успішної євроатлантичної інтеграції після завершення війни.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. На його думку, реформи, яких вимагає Захід від України, зможуть допомогти нашій державі стати сильнішою.

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Про що свідчать сигнали Заходу

Лист від Білого Дому, призначення контролерів для за американською допомогою та оприлюднення Інтеграційної стратегії США щодо України – всі ці події пов’язані між собою. Вони свідчать, що Сполучені Штати прагнуть переконатися, що мільярди доларів, які надходять Україні, були використані належним чином.

Для того, щоб запевнити Захід у надійності українських державних процесів, влада повинна реформувати державне управління відповідно до західних стандартів. Серед пріоритетів – продовжувати боротьбу з корупцією, реформувати судочинство, СБУ та цілий комплекс інших реформ, що потрібні для максимальної готовості України до Євроатлантичної інтеграції.

"Дуже важливо, щоб і боротьба з Росією, і реформування України відбувалися паралельно. Це потрібно для того, щоб наша держава в очах партнерів виглядала ефективною і корисною для західної спільноти", – наголошує політолог.

Станіслав Желіховський про перелік пріоритетних реформ для Заходу: дивіться відео

Чому вимоги реформ корисні для України

Прагматизм є однією з основ будь-якої політики, і якщо Україна прагне приєднатися до Заходу, то мусимо відповідати його баченню. Зрештою, численні американські інструкції є позитивним сигналом, адже вони свідчать про те, що Захід хоче бачити Україну частиною свого простору.

Було б значно гірше, якби Сполучені Штати не укладали ці документи, а дотримувались пасивної позиції. Чи якби Євросоюз не проводив свою зустріч у Києві, а питання України відійшло на маргінес західної політики,

– переконаний Желіховський.

Натомість останні події свідчать, що Україна залишається в центрі уваги і Вашингтону, і Брюселю. Це важливий сигнал підтримки, однак не менш важливо, аби Україна не проґавила цей шанс і зробила все можливе для приєднання до західної спільноти.

В якому контексті Захід звертається до України