США передають Україні ракети до Patriot з Ізраїлю, – Axios

Військовослужбовці США цього тижня відправили до Польщі близько 90 зенітних ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot. Їхз забрали зі складів в Ізраїлі. Ці боєприпаси обіцяють передати Україні.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Axios. Ізраїль кілька місяців "тягнув із рішенням" про надання військової допомоги, побоюючись реакції Росії.

Дивіться також Можливість помститися Росії: Defense Express пояснило, яку зброю Ізраїль міг передати Україні

Ракети для Patriot вже у Польщі

За інформацією видання від трьох обізнаних джерел, Ізраїль приготував найбільшу військову допомогу для України з початку повномасштабної війни.

Система ППО Patriot вже не перебувавє на озброєні Ізраїлю, адже країна розробила власні системи для протиповітряної оборони. Американські системи надали Ізраїлю 30 років тому, вони довго були на зберіганні. Тепер країна вирішила віддати Patriot .

Безпосередньо передавати ракети для ППО вирішили через Сполучені Штати. США отримали пропозицію від Києва повернути собі озброєння, яке в Ізраїлі не використовується, та відправити його в Україну.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу затягував з відповіддю на прохання України та не відповідав на дзвінки. Але остаточне рішення він ухвалив наприкінці вересня.

На той час Нетаньягу хотів поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати його схвалення на щорічне паломництво ультраортодоксальних ізраїльтян до міста Умань, де похований відомий рабин. За словами українського чиновника, Зеленський не відповів на дзвінок, поки Нетаньягу не схвалив угоду щодо Patriot,

– йдеться у повідомленні Axios.

Ізраїль не передає зброю Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю не заперечував проти повернення системи в США. Він зазначив, що його рішення не пов'язане з питанням паломництва.

Ізраїль таким чином не порушив свої обіцянки не надавати зброю Україні, щоб не погоіршувати зв'язки з Росією. Країна передала ракети Америці, а вже Вашингтон може їх відпрвити Україні для оборони від російського агресора.

Окрім ракет до Patriot, Україна може інше обладнання, зокрема радари. Усе озброєння спочатку відновлюватимуть та ремонтуватимуть у США.