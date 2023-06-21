У Пентагоні "знайшли" ще 6 мільярдів доларів для України, які не треба погоджувати у Конгресі

У Пентагоні "знайшли" для України ще 6 мільярдів доларів. Вірніше, це ті кошти, які раніше "загубились" у бухгалтерії.

Пентагон провів аудит щодо військової допомоги Україні з боку США і виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання. Загалом таким чином для України "знайшлося" ще 6,2 мільярда доларів. Про це повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, пише 24 Канал.

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Звідки взялися кошти

Сінгх, пояснила, що Пентагон виявив помилку розрахунках. Річ у тім, що служби відомства рахували вартість обладнання, яке заміщує передану техніку, а не залишкову вартість (тобто вартість переданого обладнання, яка менша через зношення й старіння). Таким чином вартість обладнання, яке передавали Україні з американських запасів, було завищене.

Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022-го – 2,6 мільярда доларів, тобто загалом 6,2 мільярда доларів,

– сказала вона.

Іншими словами, тепер США мають більше додаткових коштів для України, ніж вважалось раніше й поки що не потрібно узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги для України між Білим домом і Конгресом.

Після перевірки Пентагон рахуватиме обладнання по-іншому

Сінгх повідомила, що після виявлених помилок Пентагон отримав нові вказівки з оцінки вартості наданого Україні обладнання. Це гарантія, що тепер відомство буде використовувати "найточніші методи обліку".

Представниця Пентагону наголосила, що виявлена невідповідність ніяк не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні, які виділялись з запасів американської армії або були схвалені Конгресом.

Зазначимо, що невідповідність у розрахунках Пентагон помітив ще у травні. На той час, за результати неповного аналізу, різниця становила 3 мільярди доларів. Тоді у Міноборони одразу попередили, що після проведення повного аудиту сума невідповідності може виявитись більшою. Власне, так і трапилось.