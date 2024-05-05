США призупинили постачання зброї до Ізраїлю, – ЗМІ
Джерело:Axios
США призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю. Це викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді.
Постачання озброєння припинилось тиждень тому. Про це американський журнал Axios повідомляє із посиланням на двох ізраїльських посадовців.
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Рішення США схвилювало Ізраїль
Повідомляється, що США минулого тижня припинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю – це вперше з часу нападу ХАМАС на ізраїльську територію в жовтні 2023 року.
За словами співрозмовників Axios, призупинення постачання зброї з боку США викликало "серйозне занепокоєння" в ізраїльському уряді. Причин рішення Штатів вони не знають, Білий дім відмовився від коментарів.
Однак, як зазначають журналісти, про цей крок адміністрації Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази.
Частина американців критикує Байдена за його допомогу Ізраїлю, оскільки вважає, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема американською зброєю.
У лютому адміністрація президента США попросила Ізраїль надати гарантії того, що армія оборони Ізраїлю в Газі використовує зброю, виготовлену в США, відповідно до міжнародного права. У березні Ізраїль надав підписаний лист із гарантіями.
Що відомо про плани Ізраїлю в Газі
- Ізраїль анонсував вторгнення в місто Рафах на півдні. Там перебувають понад мільйон цивільних мешканців, здебільшого – біженці з північної та центральної частин Гази. Через велику кількість цивільних США та деякі інші країни побоюються, що наступ Ізраїлю спричинить велику кількість жертв серед мирного населення.
- Раніше Байден називав наступ на Рафах "червоною лінією", а в Білому домі казали, що це "помилка" і вони не можуть підтримати операцію без належного гуманітарного плану.
- 29 квітня Байден провів Беньяміном Нетаньягу та підтвердив "чітку позицію" США щодо запланованого наступу. Однак деталі розмови невідомі.
- Тиджень тому Нетаньягу заявив, що вторгнення в Рафах відбудеться, запевнивши, що Ізраїль не залишить цивільних у пастці в Рафасі.