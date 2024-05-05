США призупинили постачання зброї до Ізраїлю, – ЗМІ

США призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю. Це викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді.

Постачання озброєння припинилось тиждень тому. Про це американський журнал Axios повідомляє із посиланням на двох ізраїльських посадовців.

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Рішення США схвилювало Ізраїль

Повідомляється, що США минулого тижня припинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю – це вперше з часу нападу ХАМАС на ізраїльську територію в жовтні 2023 року.

За словами співрозмовників Axios, призупинення постачання зброї з боку США викликало "серйозне занепокоєння" в ізраїльському уряді. Причин рішення Штатів вони не знають, Білий дім відмовився від коментарів.

Однак, як зазначають журналісти, про цей крок адміністрації Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази.

Частина американців критикує Байдена за його допомогу Ізраїлю, оскільки вважає, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема американською зброєю.

У лютому адміністрація президента США попросила Ізраїль надати гарантії того, що армія оборони Ізраїлю в Газі використовує зброю, виготовлену в США, відповідно до міжнародного права. У березні Ізраїль надав підписаний лист із гарантіями.

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