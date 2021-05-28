У США перевіряють, чи втручалися у вибори чиновники з України, – ЗМІ

Американські прокурори з'ясовують, чи могли колишні або чинні українські чиновники втручатися у вибори 2020 року. Відповідне розслідування триває у Брукліні.

Розслідування почали наприкінці каденції Дональда Трампа. Таку інформацію від своїх джерел отримало видання The New York Times.

Читайте також У США відкрили кримінальну справу щодо компанії Дональда Трампа

Правоохоронці ведуть слідство окремо від розслідування щодо колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані, а також його зв'язків з Україною.

За інформацією журналістів, українців підозрюють у розповсюдженні "необґрунтованих заяв про корупцію" щодо Байдена, зокрема – через того ж Джуліані.

Співрозмовники видання розповіли, що слідство звернуло увагу на поїздку Джуліані в Європу у 2019 році. Саме тоді він зустрічався з українськими офіційними особами.

Що цьому передувало

Раніше у розвідці США заявили про втручання Росії у президентські вибори 2020 року. Мовляв, там вели дискредитаційну кампанію проти Байдена.

У документі також згадувалися й українські політики та чиновники. За інформацією розвідки, "важливу роль" у цій спробі Кремля відігравав нардеп Андрій Деркач.

Як пише The New York Times, наразі незрозуміло, пред'являть прокурори комусь з українців звинувачення чи все ж ні.