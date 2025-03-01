Бо критикували Трампа: у "Голосі Америки" тривають внутрішні розслідування щодо журналістів

У медіа "Голос Америки" департамент кадрів (HR) проводить внутрішні розслідування стосовно журналістів, які критикували президента США Дональда Трампа у соцмережах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. За словами співрозмовників видання, нещодавні матеріали про американського президента зазнавали правок перед публікацією.

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Що відомо про внутрішні розслідування "Голосу Америки"

The New York Times повідомляє, що провідного журналіста Стівена Германа вже відсторонили, відправивши у "тривалу відпустку". У коментарі журналістам він підтвердив, що відсутній на роботі та поділився, що результати розслідування проти нього нібито виявили підрив довіри до "Голосу Америки".

Згідно з оприлюдненою інформацією, усе через нібито його коментарі у соцмережах щодо адміністрації президента США. Своєю чергою керівницю бюро "Голосу Америки" в Білому Домі Петсі Відакусвару також повідомили про її переведення на іншу програму, аби покращити відносини з адміністрацією Трампа.

Наголошують, що фінансування "Голосу Америки" відбувається з федерального бюджету США. За даними джерел NYT, впродовж останніх кількох місяців критичні матеріали про американського президента Дональда Трампа редагували перед публікацією у мережі.

Цікаво, що 22 лютого адміністрація Трампа обмежила доступ журналістам Associated Press до заходів у Білому Домі. Причина – нібито рішення агентства не виконувати вимогу Трампа використовувати нову назву для Мексиканської затоки – "Американська затока" Їх не допустили й до вчорашньої зустрічі Трампа і Зеленського.