У США підірвали 18-тонну бомбу поруч зі своїм авіаносцем: вражаюче відео

Щоб перевірити авіаносець USS Gerald R. Ford на міцність, біля нього підірвали 18-тонну бомбу. Військово-морський флот США хотів протестувати авіаносець в умовах, наближених до бойових.
Вибух вже оцінили фахівці з Геологічної служби. Згодом вони оприлюднили дані, що ударна сила відповідала землетрусу магнітудою 3,9 бала.
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Випробування відбулися в Атлантичному океані неподалік від східного узбережжя США.
Наразі авіаносець направили до сухого доку. Там оцінять наслідки вибуху.
Користувачі мережі з усіх куточків світу вражені відео та діляться своїми враженнями у коментарях.
У США підірвали 18-тонну бомбу поруч з авіаносцем: дивіться відео
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