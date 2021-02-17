У США підірвали закинуте казино Трампа: вражаючі відео падіння будівлі

Колишнє казино Trump Plaza підірвали після того, як воно занепало настільки, що шматки будівлі почали відшаровуватися і падати на землю. Серія гучних вибухів знищила будівлю 17 лютого всього за 20 секунд.

У місті Антантік, що у штаті Нью-Джерсі, закинена будівля казино почала руйнуватись. Вона належала 45 президенту США Дональду Трампу.

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Історичний вибух

"Це історичний момент. Це було захоплююче",

– відреагував мер Марті Смолл.

За його підрахунками, залишилася купа щебеню, висотою близько 8 поверхів. Вона буде вивезена до 10 червня. Додаткові частини казино-готельного комплексу на набережній та на Тихоокеанській авеню найближчим часом знесуть із застосуванням важкої техніки.

Падіння гігантської споруди: дивіться відео

Короткотермінові плани передбачають заасфальтування ділянки, щоб забезпечити нове паркування, поки розглядається проєкт постійного розвитку.

Що відомо про казино

Плаза раніше позиціонувала себе як "центральний елемент Атлантик-Сіті". Тепер зруйнування споруди відкриває можливість для розвитку посередині набережної.

Попри те, що казино будував колишній президент, будівля належала іншому мільярдеру Карлу Ікану. Він придбав 2 казино, які у 2016 році спіткало банкрутство.

Trump Plaza відкрили у 1984 році. На деякий час воно найуспішнішим казино в Атлантік-Сіті. Це було місце, де проводили заходи, зокрема, боксерський поєдинок Майка Тайсона та концерт Rolling Stones.

Споруда "зникла" всього за 20 секунд: відео