Російських агентів підозрюють у розсиланні листів з вибухівкою по Європі, – NYT

На Заході вважають, що Росія відповідальна за кампанію листів з вибухівкою у Європі. Причетними до тероризму вважають ГРУ та групу бойовиків з Росії.

Американські та європейські офіційні особи вважають, що російські військові розвідники доручили бойовикам, що базуються у Росії, провести нещодавню кампанію бомбових листів в Іспанії. Найбільш відомими цілями кампанії, за даними США, були прем'єр-міністр Іспанії, міністр оборони та іноземні дипломати й посадовці.

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Операція Кремля може бути сигналом для союзників України

Офіційні особи США стверджують: операція могла бути сигналом Росії про те, що Кремль та його прихильники можуть здійснити нові терористичні акції в Європі, включно зі столицями держав членів НАТО, якщо країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

Іспанські та іноземні слідчі з'ясовують, хто наприкінці листопада та на початку грудня 2022 року надіслав 6 листів-бомб переважно в Мадриді, включаючи офіційну резиденцію прем'єр-міністра Педро Санчеса, посольства США та України, Міністерство оборони.

"Ніхто не загинув під час атак, які офіційні особи США класифікують як тероризм. В результаті вибуху одного з пакетів постраждав співробітник посольства України. Проте американські та європейські офіційні особи вважають, що російські офіцери військової розвідки наказали групі бойовиків, яка насправді базувалася в Росії, здійснити цю кампанію, головними цілями якої були прем'єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати, інші посадові особи", – йдеться у повідомленні.

Слідчі зосередилися на "Російському імперському русі", радикальному угрупованні, яке має членів і прихильників по всій Європі та центри військової підготовки в Санкт-Петербурзі.

Вони додали, що група, яку Державний департамент США визнав глобальною терористичною організацією, потенційно має зв'язки з російськими спецслужбами. Важливі члени угруповання перебували в Іспанії, і поліція там відстежила їхні зв'язки з ультраправими іспанськими організаціями.

У США назвали, хто взяв участь у кампанії

Офіційні особи США заявляють, що російські офіцери, які керували цією кампанією, схоже, мали намір застати європейські уряди зненацька і, можливо, перевіряли проксі-групи на випадок, якщо Москва вирішить загострити конфлікт.

Також у США стверджуються, що за компанією стоять російські офіцери ГРУ.

Офіційні особи США підозрюють, що російські офіцери, які брали участь в операції в Іспанії, є частиною 161 Центру підготовки фахівців спеціального призначення, штаб-квартира якого на сході Москви, серед інших угруповань, включає підрозділ 29155.