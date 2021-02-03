США підтримали санкції проти каналів Медведчука, – посольство

3 лютого 2021 , 16:29
Читать новость на русском

Штати підтримали зусилля України з протидії зловмисному впливу Росії, тобто санкції проти телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Джерело: посольство США в Україні

Зауважили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до законодавства.

До теми У Євросоюзі схвалили введення санкцій проти каналів Медведчука, – посол України

Реакція США

Тому у Штатах такі кроки підтримали.

Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав,
– наголосили у посольстві.

Як відреагували у світі

Блокування каналів Козака: що відомо

  • Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Президент Володимир Зеленський підписав указ.
  • Відтак телеканали політика ZIK, "112 Україна" і Newsone заблокували. Одразу після рішення вони припинили мовлення.
  • Зеленський наголосив, що Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду. Глава держави подякував українцям за підтримку рішення РНБО.


Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу