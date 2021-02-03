США підтримали санкції проти каналів Медведчука, – посольство

Штати підтримали зусилля України з протидії зловмисному впливу Росії, тобто санкції проти телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Джерело: посольство США в Україні

Зауважили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до законодавства.

До теми У Євросоюзі схвалили введення санкцій проти каналів Медведчука, – посол України

Реакція США

Тому у Штатах такі кроки підтримали.

Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав,

– наголосили у посольстві.

Як відреагували у світі

Євросоюз схвально оцінив санкції проти ZIK, "112 Україна" і Newsone. Глава представництва України при ЄС Микола Точицький зазначив, що є неофіційна реакція.

Натомість у Росії бідкаються через санкції. У Кремлі навіть звернулись до міжнародних організацій.

Блокування каналів Козака: що відомо

Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Президент Володимир Зеленський підписав указ.

Відтак телеканали політика ZIK, "112 Україна" і Newsone заблокували. Одразу після рішення вони припинили мовлення.

Зеленський наголосив, що Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду. Глава держави подякував українцям за підтримку рішення РНБО.



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу