США підтримують Кримську платформу і співпрацюватимуть з урядом України, – дипломатка

У Сполучених Штатах переконані, що потрібно зробити більше, аби притягнути Росію до відповідальності за її незаконну окупацію Криму. Тому Вашингтон рішуче підтримує Кримську платформу й тісно співпрацюватиме з українським урядом у цьому напрямку.

Таку заяву на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи зробила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона наголосила, що агресія Росії проти України простягається за межі Криму.

Читайте також Не просто як міністр: представник США приїде на Кримську платформу у важливому статусі

США підтримуватимуть Кримську платформу

Квін зазначила, що війська, які перебувають на Донбасі, керуються Росією та продовжують убивати українців на їхній власній території. Крім того, Москва прагне використовувати її незаконну окупацію Криму, щоб виправдати обмеження доступу до Чорного й Азовського морів.

Але ми знаємо, що треба зробити більше, щоб притягнути Росію до відповідальності, й тому США рішуче підтримують Кримську платформу. І ми тісно співпрацюватимемо з урядом України для її підтримки,

– запевнила дипломатка.

Вона додала, що США вважають незаконну окупацію Криму Росією злочином, який не можна забувати та ігнорувати.

Порушення Росії у Криму мають бути покарані

Також Квін заявила, що репресії та порушення прав людини в окупованому Криму потрібно й надалі викривати й активно вживати заходи щодо них. Адже ті, хто скоїв ці злочини, мають бути притягнуті до відповідальності. Дипломатка також запевнила, що США й надалі говоритимуть про злочини Росії в Криму.

"Ми продовжимо використовувати наші санкції, пов'язані з Україною, які ми впровадили в минулому проти осіб, які чинять порушення прав людини в Криму. І ми продовжимо виступати за звільнення кримських політичних в'язнів", – підсумувала вона.

Крім того, Вашингтон обіцяє продовжувати закликати до справедливості щодо жертв насильницьких зникнень і висвітлюватиме порушення проти кримськотатарської спільноти.

Кримська платформа: що відомо