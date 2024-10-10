У США після урагану безвісти зникла родина українців з Херсону: серед них 13-річний хлопчик

Внаслідок потужного Урагану Гелен у США безвісти зникли сотні людей. Серед них також є родина українців з Херсона.

Мовиться про 41-річну Анастасію, 40-річного Дмитра, їхнього 13-річного сина Євгена, а також 80-річна бабуся Тетяна. Про це повідомила волонтерка та етнографиня Устя Стефанчук на своїй сторінці у фейсбук.

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Що відомо про зниклих українців у США

Під час потужного Урагану Гелен, який вдарив по США, серед сотень зниклих безвісти опинилася родина з України.

41-річна Анастасія, її 40-річний чоловік Дмитро, 13-річний син Євген та 80-річна бабуся Тетяна вважаються зниклими від 26 вересня, після того, як стихія зруйнувала їхній будинок у Північній Кароліні.

Стефанчук зазначила, що родина втекла з Херсона, рятуючись від війни, і знайшла притулок у маленькому містечку, яке згодом опинилося в епіцентрі урагану. За її словами, досі не виявили жодного члена родини.

Втекти від війни, від окупації, щоб одного дня твій новий дім у цілком безпечній країні змило рікою так, що навіть місця, де він стояв більше нема. Якось так х**ово на душі від цієї історії. Кілька днів ніби почала курсувати інформація, що батьків знайшли, але хлопчика – ні. Але згідно зі свідченнями родичів, станом на сьогодні не знайдено нікого з них. Так хочеться, щоб ця історія ще мала щасливе завершення,

– заявила Стефанчук.

У США безвісти зникла родина українців / Фото Усті Стефанчук