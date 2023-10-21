США планують зменшити розмір місячної допомоги Україні: наскільки він може скоротитися

Україна продовжує отримувати від США як озброєння, так і фінансову допомогу. Правда, Вашингтон планує плавно скоротити розмір місячної допомоги. Відповідне прагнення випливає з запиту, який подав Білий дім.

20 жовтня стало відомо, що Джо Байден попрохав виділити на Україну та Ізраїль 106 мільярдів доларів. Водночас адміністрація президента подала запит на скорочення щомісячної фінансової допомоги для нашої держави.

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Наскільки меншою буде сума

Раніше США виділяли щомісячно Україні по 1,1 мільярда доларів. Згідно з проханням адміністрації Джо Байдена, нова жадана сума – 825 мільйонів доларів.

Також у запиті йдеться про те, що бюджетну підтримку Україні надаватимуть через Світовий банк. Це відбуватиметься як відшкодування дозволених і підтверджених витрат уряду України відповідно до наявної системи умов, яку розробив уряд США.

Обсяг фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими донорами,

– йдеться в повідомленні Білого дому тимчасовому спікеру Палати представників Патріку Макгенрі.



Розмір місячної допомоги для України скоротиться / Скриншот документа

Що відомо про 106 мільярдів для України та Ізраїлю

У Білому домі невдовзі оприлюднили запит Джо Байдена до Конгресу. Його загальна сума – близько 106 мільярдів доларів, а розподілять цю суму так: 61,4 мільярда доларів спрямують на Україну, а 14,3 мільярда на Ізраїль. Решту суми витратять на інші держави.

Розберімо, на що мають піти понад 61 мільярда доларів для України: