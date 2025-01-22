США готуються до відправки 1000 військових на кордон з Мексикою, – ЗМІ

Збройні сили Сполучених Штатів планують відправити ще близько 1000 військовослужбовців на кордон з Мексикою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що наразі невідомо, коли саме США планують розгорнути війська.

Читайте також Трамп хоче ввести нові мита на товари з Китаю, Мексики та Канади

США посилюють захист кордону з Мексикою

Американський чиновник на умовах анонімності сказав, що США планують відправити тисячу військових до кордону з Мексикою. Наразі там вже перебувають близько 2,2 тисячі чинних військовослужбовців Національної гвардії США.

За словами журналістів, указ Трампа від 20 січня зобов'язав Пентагон надіслати стільки військ, скільки необхідно для отримання "повного оперативного контролю над південним кордоном Сполучених Штатів".

Довідка. Під час свого першого терміну Дональд Трамп наказав направити 5200 військових для охорони кордону з Мексикою. Водночас колишній президент США Джо Байден також розгорнув чинні війська на кордоні.

До слова, Дональд Трамп також видав указ, який позбавляє дітей, народжених у США від батьків без легального статусу, права на отримання документів про громадянство. Раніше такі діти за умови народження у США мали право набути громадянства за місцем народження.