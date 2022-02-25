США планують запровадити санкції проти Путіна, рішення можуть озвучити вже у п'ятницю, – ЗМІ

США планують запровадити санкції проти Володимира Путіна. Відповідне рішення можуть озвучити вже у п'ятницю, 25 лютого.

Новину CNN повідомляє з посиланням на джерела, які вже ознайомилися з відповідним рішенням. Жодних деталей наразі не розкривають.

Зауважте НАТО дасть Україні більше зброї: в ОПУ розповіли, на що й скільки очікують

Згідно з інформацією двох джерел, які ознайомилися з цим рішенням, США планують запровадити санкції проти російського президента Володимира Путіна у п'ятницю (25 лютого – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Тим часом глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич повідомив, що ЄС заморозить усі європейські активи Путіна. Рада закордонних справ ЄС прийняла другий пакет санкцій.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.