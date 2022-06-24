У США подали законопроєкт про терміновий початок навчання українських пілотів

У США конгресмени подали законопроект про терміновий початок навчання українських пілотів. Українських льотчиків можуть навчати пілотувати надсучасні літаки F-15 та F-16.

Ухвалення законопроєкту пришвидшить надання військової допомоги Україні

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко розповіла, що конгресмени подали відповідний законопроєкт після візиту представників української влади до США.

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Янченко наголосила, що українські пілоти можуть проходити навчання ще до закінчення дискусій про постачання американських літаків Україні. Депутатка зазначила, що ухвалення законопроєкту вдвічі пришвидшить надання військової допомоги Україні.

Галина Янченко розповіла про підхід американців до надання важкого озброєння. За її словами, у США після того, як визначають, яку зброю потрібно надати Україні, переходять до навчальних програм для українських військових. Як сказала депутатка, навчання можуть тривати декілька місяців.

Логіка їхня полягає в тому, що немає сенсу витрачати кошти і час на навчання українців, якщо певний вид озброєння не буде постачатись. На практиці ж ця логіка призводить до того, що терміни постачання такого необхідного озброєння затягується удвічі,

– зазначила вона.

Під час візиту в США, як розповіла Янченко, українська сторона пояснила, чому навчання не можна відкладати.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" повідомила, що 24 червня отримала лист від конгресмена Адама Кінцігера про те, що у Конгресі СЩА зареєстровано відповідний законопроєкт про навчання українських пілотів.

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США можуть передати Україні винищувачі F-15 та F-16

Українська влада від початку повномасштабного вторгнення Росії просить західних партнерів закрити небо над Україною або надати літаки. Спікер командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат у березні заявляв, що в Україні є потрібна кількість пілотів, однак немає літаків. Через це Росія має перевагу в небі.

Та, побоюючись прямого конфлікту з Росією, країни НАТО та США відмовилися передавати Україні літаки. Один з аргументів західних партнерів полягав у тому, що українські пілоти не адаптовані до сучасних американських літаків. Втім, Україна не отримала навіть радянські літаки, які є на озброєнні у Словаччини, Болгарії чи Молдови.

Конгресмен Адам Кінзінгер 23 червня інформував про законопроєкт щодо навчання українських пілотів. Він заявив, що вніс відповідний законопроєкт, щоб українські льотчики могли перейти на F-16. Він не виключає, що США врешті-решт нададуть літаки, про які просить Україна.

Військовий експерт Петро Черник заявляв, що навіть 2 сучасних винищувачі F-22 змогли б переламати хід війни у повітрі. За його словами, літаки F-16 чи навіть F-15 також стануть цілком прийнятними і потрібними для України.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українським пілотам достатньо декількох тижнів, щоб навчитися літати на F-15 та F-16. За його словами, наші пілоти вже літали на цьому поколінню літаків, які схожі на наші МіГ-29 та Су-27.

Він пояснив, що американські літаки пройшли серйозну модернізацію озброєння, радарів та систем навігації. Тому українським пілотам потрібно навчитися воювати на американських літак, що є складним процесом.

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