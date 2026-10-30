Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет до Patriot

Сполучені Штати 30 жовтня погодили можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE до зенітних комплексів Patriot. Загальна вартість оборонного пакета з обладнанням сягає 2,1 мільярда доларів.

Як повідомив Держдепартамент США, до оборонного пакета також увійдуть комплекти запчастин та супутня логістична підтримка для обслуговування зенітних комплексів. Основним підрядником у виконанні потенційного замовлення виступить американська оборонна корпорація Lockheed Martin.

Що відомо про рішення

Фінансування цієї масштабної закупівлі відбуватиметься без залучення коштів платників податків США. Оплату здійснюватимуть коштом внесків Канади, Німеччини та Норвегії через спеціальну програму JUMPSTART, а також коштом фінансових ресурсів України, забезпечених кредитною підтримкою Європейського Союзу.

Американське зовнішньополітичне відомство підкреслило, що майбутнє постачання озброєння суттєво зміцнить українську систему протиповітряної та протиракетної оборони. Окрім того, партія ракет забезпечить безперебійну бойову роботу вже наявних в Україні батарей Patriot.

Варто зауважити, що наразі рішення Вашингтона фіксує лише офіційне схвалення можливої угоди. Конкретних термінів фактичної передачі українській стороні поки не оприлюднено. На це можуть піти місяці, з огляду на цикл виробництва ракет близько 24 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що останнім часом спостерігалися суттєві труднощі зі своєчасним надходженням протиракет PAC-3. Вони критично важливі для відбиття ударів російської балістики.