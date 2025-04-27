У США знайшли підозрюваного у крадіжці сумки очільниці Міністерства внутрішньої безпеки

У США затримали особу, яку підозрюють у крадіжці сумки голови Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Крісті Ноем. Затриманий перебуває під вартою.

Деталі щодо його особистості поки не розголошують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Келлог значною мірою усунений від переговорів з Росією, – СNN

Що відомо про крадіжку сумки міністерки внутрішньої безпеки США

Задля безпеки наших агентів і офіцерів ми не можемо наразі підтвердити чи прокоментувати цю інформацію. У разі пред’явлення кримінальних звинувачень Департамент внутрішньої безпеки надасть публічну інформацію згідно зі встановленими процедурами,

– заявив речник Секретної служби Ентоні Гугліелмі.

Раніше CNN повідомляли, що камери спостереження ресторану The Capital Burger зафіксували, як підозрюваний цілеспрямовано підійшов до Ноем, звернувши увагу на її сумку.

За словами джерела, підозрюваний був одягнений у темний одяг. Він сів спиною до Ноем за сусіднім столиком, лівою ногою посунув її сумку, після чого озирнувся довкола, прикрив сумку своєю курткою та покинув приміщення.

Також повідомляється, що у ресторані разом із Ноем, яка обідала з родиною, перебували співробітники Секретної служби. Співрозмовник не уточнив, скільки саме агентів її супроводжували та де саме вони перебували.

21 квітня Крісті Ноем заявила, що ввечері 20 квітня її пограбували в одному з ресторанів у центрі Вашингтона.

CNN повідомляв, що підозрюваний викрав водійські права Ноем, ліки, ключі від квартири, паспорт, перепустку до будівлі Міністерства внутрішньої безпеки, косметичку, чисті чеки та приблизно 3 тисячі доларів готівкою.