Без розвідданих та зброї: чи витримає Україна без підтримки Сполучених Штатів

Сполучені Штати нібито погрожують припинити продаж Україні зброї та передачу розвідданих, якщо триватимуть атаки на російську нафтопереробку. Трамп зробив багато гучних заяв, але багато що може виявитися звичайним блефом.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, важливо, аби українська дипломатія шукала шляхи до деескалації конфлікту зі Сполученими Штатами. Але зрозуміло, що в подальші 3 тижні може бути багато вибриків з боку адміністрації Трампа. Все це відбувається на тлі проміжних виборів до Конгресу, які пройдуть 3 листопада.

Чи здатна Україна обійтися без допомоги США?

Як наголосив Пехньо, будь-який політичний "організм" хоче перемогти на виборах та здобути владу. Заради цієї мети можуть застосовувати різні засоби. Саме тому й Трамп несподівано пішов на угоду з Путіним щодо дизелю.

Також ЗМІ повідомляли, що США погрожують припинити надання розвідданих та зупинити програму PURL. Згідно з нею Україна купує американську зброю та послуги за європейські гроші.

Трампа можуть цілком обґрунтовано спитати: "Яким потрібно бути ідіотом, щоб забрати в американських виробників зброї кошти, які приходять з-за океану?" Хто на це піде? Тим паче що в середовищі республіканців є потужне збройове лобі. Сумніваюся, що програма PURL буде скасована,

– підкреслив Пехньо.

Чому Трамп почав погрожувати Україні: дивіться відео 24 Каналу

Ситуація з розвідувальними даними може бути неприємною. США мають розгалужену мережу супутників, яка допомагає здійснювати далекобійні удари по РФ та надає дані про пуски ракет з території Росії. Сполучені Штати надзвичайно важливі в цьому напрямку. Однак Україні важливо розширювати співпрацю з іншими країнами НАТО, серед яких Велика Британія та Франція.

Не хочу сказати, що у нас буде якась катастрофічна та драматична ситуація. На 5-й рік війни ми значно менше залежимо від Штатів, ніж раніше. Багато наших компонентів, елементів зброї, розвідувальних можливостей вже побудовані на зв'язках, які оминають Сполучені Штати,

– зауважив Пехньо.

Додамо, видання FT повідомило, що Штати погрожують припинити обмін розвідданими та заблокувати програму PURL. Дональд Трамп вимагає припинити удари по російській нафтопереробці. Він публічно заявляє, що ціни на дизель зросли саме через українські атаки на РФ.