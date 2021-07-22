США погрожують Туреччині санкціями, якщо та купуватиме російську зброю
Джерело:Укрінформ
Штати можуть запровадити санкції проти Туреччини. Це станеться, якщо Анкара й далі буде купувати системи озброєнь в Росії.
США виступають проти придбання та розміщення російських систем протиповітряної оборони С-400. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.
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Попередження США
Тому Нуланд попередила, що нові масштабні закупівлі зброї у Росії тягтимуть за собою додаткові санкції для Туреччини.
Чиновниця зауважила, що обмеження вводитимуть через взаємодію з російським сектором ВПК, відповідно до закону Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій.
Також, за словами Нуланд, продаж та спільне виробництво новітніх літаків F-35 у Туреччині буде призупиненим.
Що цьому передувало
- Туреччина й Росія у 2017 році домовились про постачання систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів.
- У 2019 році Анкара отримала компоненти російської системи. Однак турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, які закупили раніше у США.
- У відповідь Штати запровадили санкції проти Туреччини.