США погрожують покарати російських хакерів, якщо Кремль сам цього не зробить

Сполучені Штати готові покарати хакерів, які працюють на території Росії, якщо Москва сама не вживатиме відповідних заходів.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу у Вашингтоні.

Важливо Російські хакери атакували сервери Республіканської партії США, – ЗМІ

За його словами, наразі США працюють над тим, щоб залучити союзників та партнерів для колективної реакції на кіберзлочини Росії. У цьому контексті він нагадав про кібератаку на SolarWinds.

Що відомо про атаку на SolarWinds? Ще у грудні 2020 року США стали жертвою російських хакерів. Тоді угруповання Cozy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами, здійснило наймасштабнішу за останні 5 років Ще у грудні 2020 року США стали жертвою російських хакерів. Тоді угруповання Cozy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами, здійснило наймасштабнішу за останні 5 років кібератаку на держустанови Штатів . Найвищі органи нацбезпеки Сполучених Штатів припустили, що саме Росія причетна до масштабної кібератаки на низку урядових установ США.

Блінкен підкреслив, що країни, які переховують кіберзлочинців, несуть відповідальність за їхні дії.

Ми піднімаємо питання атак з використанням програм-вимагачів у наших стосунках з Росією. Якщо вони цього не роблять, це будемо робити ми,

– пояснив держсекретар США.

Що робить США

Як зазначив Блінкен, наразі США:

посилюють дипломатичні та іноземні інструменти допомоги у боротьбі з кіберзлочинцями;

працюють над розширенням членства у глобальному договорі про кіберзлочинність, відомого як Будапештська конвенція.

Нещодавно президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, в якій мовилося про кібератаки, здійснені з Росії, та координацію зусиль для гуманітарної допомоги в Сирії.