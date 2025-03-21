Як Трамп відлякує інвестиції у США

Що є найбільшим викликом інвестора? Може, корупція? Може, ризики? Насправді ні.

Причина, через яку інші проблеми вже не важливі

Найбільшим викликом для інвестицій є невизначеність. В умовах великої невизначеності інвестор не може ні порахувати ризики, ні врахувати корупцію. Не такими важливими стають тисячі інших проблем. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Гроші приходять навіть до країн, якими правлять людожери. Просто інвесторам треба чітко розуміти, яке меню.

Тому в Україну не заходять інвестиції під час війни. Бо війна – це максимум невизначеності. Інвестуються гроші, які вже є в країні і які не можуть звідси вибратись, і, звісно, гроші організацій на кшталт ЄБРР.

Основний ризик для США

Але мовиться не про Україну. Мовиться про США і світ. Де наче тимчасово видихнули й перестали боятись рецесії, тим більше ФРС сказав, що ризики цієї рецесії зросли, але ще не настільки, щоб стрибати з даху хмарочоса.

Які основні ризики Дональда Трампа? Торговельні війни? Провокована ними інфляція? Дружба з Владіміром Путіним? Ілон Маск і його звільнення направо і наліво? Чи знову Маск, чия поведінка може призвести до банкрутства "Тесли" і падіння ринків?

Це хаос, який зараз значно більший, ніж під час його першої адміністрації. Тоді президента Трампа оточували професіонали, які хоч і не затримувались на посаді довго, але вони стримували його пориви. Зараз навколо Трампа лоялісти, які посилюють хаос у своєму бажанні продемонструвати любов до найвидатнішого лідера сучасності та найкращого президента США.

До чого це призводить? До невизначеності. А невизначеність стримує інвесторів. Вони не знають, з яким настроєм і ідеями завтра може прокинутись Трамп. Ця невизначеність небезпечніша, ніж усі торговельні війни разом узяті.

До чого призводить невизначеність? До того, що люди стримують, відтерміновують інвестиції. Угоди по злиттю і поглинанню відкладаються. Фірми не виходять з розміщенням акцій. Рішення ставляться на паузу. Це вже прямо впливає на зростання економіки. Починається коло "негативні очікування – дії – ще більш негативні очікування". І хвіст починає виляти собакою.

До чого це все може призвести? Насправді все разом може штовхнути економіку США до рецесії, причому у вигляді стагфляції, а фондові ринки – до обвалу.

Звісно, може, це не означає, що обов'язково штовхне. Але ризики такого розвитку подій зростають карколомно. А світ вже встиг забути, як це воно. Виросло ціле покоління, для якого 2008 рік – це щось із казок батьків.

Цікаво, що 2008 рік для багатьох був сюрпризом. Економіка тоді зіштовхнулась з айсбергом, коли під водою було те, що ніхто не бачив, але що і пробило борт. А зараз ситуація зворотна. Корабель тупо несеться на величезну скалу. Капітан її бачить, але каже, що так і треба. Проблема у тому, що якщо криза станеться і з неї треба буде шукати вихід, то керувати процесом знов буде той самий капітан. Керувати так, як він вміє…

Але ж це лише ризики. Лише припущення. І, може, пронесе.