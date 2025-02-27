Засідання кабінету міністрів США почали зі слів "Дякую Богу за президента Трампа"

Дональд Трамп вже декілька місяців перебуває на посаді президента США. У мережі показали відео початку одного із засідань кабінету міністрів.

У США засідання посадовців почалось із специфічної молитви. Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію засідання.

Дивіться також Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID

"Дякую богу за президента Трампа"

Засідання кабінету міністрів Сполучених Штатів Америки почалось із специфічної молитви. У ній прозвучали слова: "Дякую Богу за президента Трампа".

Цей момент потрапив у етер одного із каналів США. Можна почути, як, серед іншого, під час молитви дякують за те, що саме Дональд Трамп став президентом держави.

Молитва на засіданні кабінету міністрів США: дивіться відео

Цікаво, що на засіданні був присутній також Ілон Маск. ЦЕ, своєю чергою, є порушенням протоколу, адже він не є міністром.

Дональд Трамп відомий своїми суперечливими заявами. Зокрема, він заявив, що Євросоюз був створений "для того, щоб грабувати США". У рамках цього президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити 25% мита на товари з Європейського Союзу.