США очікують переломний момент війни й готують Україні рекордну допомогу, — The Washington Post

Війна в останні місяці затягнулася, і жодна зі сторін не здобула гору. Чиновники Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли очікується, що Росія розпочне наступ, а Україна розпочне контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території.

Попри обіцянки підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", офіційні особи Байдена кажуть, що нещодавні пакети допомоги від Конгресу та союзників Америки є найкращим шансом Києва рішуче змінити хід війни. Багато консерваторів у палаті представників, яку очолюють республіканці, пообіцяли відмовитися від підтримки, і довгостроковий апетит Європи до фінансування воєнних дій залишається незрозумілим.

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Штати очікують, що весною буде критично важливий момент

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні дипломатичні питання, додав, що адміністрація "дуже твердо вважає", що важко буде продовжувати отримувати такий самий рівень безпеки та економічної допомоги від Конгресу.

Чиновники Байдена очікують цієї весни на переломний момент у війні. Коли очікується, що Росія розпочне наступ, а Україна піде у контрнаступ, щоб повернути втрачені території.

Про критичний характер наступних кількох місяців уже прямо повідомили Києву високопосадовці Байдена, зокрема заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман та заступник міністра оборони Колін Каль, які відвідали Україну минулого місяця.

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс, який прибув до країни раніше, поінформував Володимира Зеленського про свої очікування щодо військових планів Росії найближчими місяцями та наголосив на невідкладності моменту.

Водночас Байден та його помічники прагнуть уникнути будь-яких ознак дезертирства чи послаблення рішучості західних союзників напередодні річниці 24 лютого, сподіваючись дати зрозуміти президентові Росії Володимиру Путіну, що підтримка України не слабшає.

США готує новий великий пакет допомоги

На цьому тижні віцепрезидент Камала Гарріс, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас відвідають великий саміт з безпеки в Німеччині, а президент Байден наступного тижня поїде до Польщі для виступу до роковин повномасштабної війни та важливих зустрічей.

Джерела видання повідомили, що адміністрація Байдена працює з Конгресом, щоб затвердити ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги Києву й оголосити ще один великий пакет військової допомоги наступного тижня. Також США планують запровадити нові санкції проти Кремля.