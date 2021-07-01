Військові експерти у США попередили Україну про загострення війни з Росією – Голос Америки

Україні не варто послаблювати свої дії, спрямовані на захист кордонів від Росії. Річ у тім, що військове загострення може трапитись вже влітку.

Таку думку висловив екскомандувач військами США у Європі Бен Годжес. Він вважає, що в Україні буде довге і гаряче літо.

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"Росіяни зупиняться тільки тоді, коли їх зупинять. Вони лише просуваються вперед і це те, що відбуватиметься влітку в Україні", – сказав він.

Він переконаний, що головний пріоритет Кремля – закріпити за собою Азовське море, взяти Маріуполь і Бердянськ.

Думаю, у планах також Одеса. Однак, можливо, вже у 2022 році,

– запевнив Годжес.

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