Агент Росії чи релігійний фанатик: що відомо про Тейшейру, якого пов'язують зі "зливом" даних

У США затримали підозрюваного у витоку секретної інформації з Пентагону. Ним виявився 21-річний гвардієць Джек Тейшейра, який довгий час курував закриту групу в мережі Discord.

Постать Тейшейри доволі сумнівна, адже він називав війну Росії проти України "гнітючою битвою", разом з тим запевняючи, що нібито не підтримує жодну зі сторін війни. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував постать Тейшейри, якого підозрюють у "зливі" секретних даних.

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У США затримали першого підозрювано у справі про "злив" даних

Американські правоохоронці 13 квітня затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, що дослівно перекладається як Головоріз Шейкер.

Джек Тейшейра є членом Повітряної національної гвардії Массачусетса. Працівники ФБР провели обшуки у будинку його матері. Зокрема, його підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містили інформації про війну в України та контрнаступ ЗСУ.

Генпрокурор США Меррік Гарланд офіційно заявив, що 21-річного молодика було взято під варту агентами ФБР "без надзвичайних ситуацій", і він має постати перед судом за "несанкціоноване видалення, зберігання та передачу секретної інформації національної оборони".

Водночас у Пентагоні повідомили, що документи були викладені у мережу навмисно, а також розповіли, як вони опинилися у Тейшейри.

Ми довіряємо нашим членам багато відповідальності в дуже ранньому віці. Вони проходять навчання, і від них очікується дотримання правил і норм,

– сказав представник Пентагону Пет Райдер.

Відомо, що Пентагон вже попередив військових про неприпустимість доступу до секретних документів. У відповідній пам'ятці мовиться про правила та процедури роботи із секретними документами та попереджають військових "не обговорювати секретну інформацію з особами, які не уповноважені на отримання такої інформації".

Крім того, в документі міститься попередження про те, що військовим не слід завантажувати документи з позначкою "таємно" з несекретних вебсайтів, оскільки вони можуть бути пов'язані з іноземними противниками або містити шкідливий код, який може нести кіберзагрозу для інформаційних систем Пентагону.

Відомо, що пам'ятку було розіслано за день до арешту 21-річного Джека Тейшейри.

Тейшейра був не простим гвардійцем: що кажуть про військового

Однак це лише вершина айсберга. Видання CNN стверджує, що Тейшейра був не простим гвардійцем, а фахівець з кібертранспортних систем. По суті, так називають ІТ-фахівця, який проєктує, розгортає мережі комп’ютерних систем і потім обслуговує їх.

Фахівці вже кажуть, що профіль підозрюваного у витоку секретних даних Тейшейри не вказує на те, що він є іноземним шпигуном чи ідеологічно вмотивованим інформатором.

Скоріше він просто ватажок ігрової чат-групи, який хотів справити враження на підлітків, з якими він познайомився онлайн під час пандемії. Тейшейрі лише 21 рік, а тому експерти допускають, що натрапивши на секретні документи, гвардієць хотів показати в мережі, що він набагато більше ніж просто молодий гвардієць.

Та все ж його дії виходять далеко за рамки просто хизування. Дуже схоже, що хлопець вірить у якусь глобальну змову американського уряду.

Зокрема, напередодні затримання Тейшейри у Масачусетсі видання The Washington Post поспілкувалося з одним із підлітків, який перебував у тій самій закритій групі в Discord, куди Тейшейра і викладав секретні документи. І от цей хлопець і розповів дуже багато моторошних подробиць.

Тож, The Washington Post пише, що Тейшейра, відомий у мережі під ніком OG, ще у 2020 році створив у Discord окрему закриту групу, де ділився своїми міркуваннями щодо глобальної змови та несправедливості.

Юнаку, який уважно почитав документи і поговорив з The Washington Post, як виявилося, ще немає навіть 18 років. За його словами, Тейшейра публікував майже дослівні стенограми секретних розвідувальних документів. Тейшейра, під ніком OG розповідав, що він приніс секретні документи додому зі своєї роботи на військовій базі.

Він стверджував, що працює на об'єкті, що суворо охороняється, де заборонені навіть телефони. Отже, він спочатку від руки записував секретну інформацію, що зберігається в урядових комп'ютерних мережах. А далі вже формував цю інформацію в документи. Але пізніше йому все ж вдалося отримати копії секретних документів.

Тейшейра читав лекції про світові змови

І ось тут починається найцікавіше та найнебезпечніше. Учасник закритої групи на Discord розповів, що група була створена ще 2020 року, коли у світі вирувала пандемія коронавірусу.

Тоді це була нешкідлива група, де учасники просто проводили час. Але згодом адміністратор групи OG почав читати учасникам лекції про світові змови та секретні урядові операції.

Ба більше, після аналізу документів видання The Washington Post прийшло до висновку, що до них могла отримати доступ лише людина, яка пройшла багаторівневу перевірку в Пентагоні.

Сам OG, тобто Тейшейра, найбільше акцентував увагу учасників закритої групи на надсекретних звітах про місце розташування та пересування високопоставлених політичних лідерів та наводив геополітичний аналіз подій.

І, на жаль, але підлітки, які перебували у групі, дійсно вважали Тейшейру кимось надзвичайним і це пробуджувало в ньому ще більшу жагу до того, що він робив.

Але це ще не все. Хлопець, що спілкувався з The Washington Post, показав записи їхніх розмов з OG та інші відео в групі Discord. На одному з відео нібито той самий Тейшейра стоїть на стрільбищі з гвинтівкою в руках.

Далі вигукує на камеру серію расистських та антисемітських образ, а потім робить кілька пострілів у ціль. Учасники закритої групи були у захваті від цього. І от що далі, тим більше це ставало схожим на якусь закриту секту.

І що ще небезпечніше в цій історії, як розповів учасник закритої групи, OG завжди говорив про Сполучені Штати, і особливо про правоохоронні органи та розвідувальну спільноту як про зловісну силу, яка нібито прагне придушити своїх громадян і тримати їх у незнанні.

OG заявляв, що уряд ховає жахливу правду від громадськості.

Що Тейшейра говорив про війну Росії проти України

Сам OG, тобто Тейшейра, заявляв, що він не є прихильником ні України, ні Росії, але кімнату в Discord, в якій він публікував закриті дані про війну в Україні, він назвав "Ведмідь проти свині".

Пізніше, вже друг Тейшейри, який також був долучений до закритої групи в Discord, розповів, що відношення Тейшейри до війни в Україні все ж мало певні нюанси.

"Друг нагадав, що Тейшейра почав ділитися секретними документами на сервері Discord приблизно в лютому 2022 року, на початку війни в Україні, яку він розглядав як "гнітючу" битву між "двома країнами, які повинні мати більше спільного, ніж тримати їх окремо".

Поширення секретних документів мало на меті "просвітити людей, які, на його думку, були його друзями і яким можна довіряти", вільними від пропаганди, що вирує ззовні, сказав друг. Чоловіки та хлопчики на сервері погодилися ніколи не ділитися документами за межами сервера, оскільки вони можуть завдати шкоди інтересам США", – мовиться у статті The Washington Post.

Втім, як тоді ці документи потрапили до росіян, якщо Тейшейра не хотів їх поширювати публічно? Учасник групи, який спілкувався з The Washington Post, заявив, що незважаючи на всю суворість і заклики не ділитися ні з ким інформацією, Тейшейра все ж допустив до матеріалів іноземних громадян, у тому числі з Росії.

Ті, хто здавався найбільш зацікавленим у секретних матеріалах, стверджували, що вони здебільшого з пострадянських країн. Вже 28 лютого документи вийшли за межі закритої групи.

Сам OG різко перестав ділитися документами у середині березня. 5 квітня засекречені документи з оцінкою війни в Україні були розміщені у російських телеграм-каналах. І ось тоді і було помічено, що значна частина цих документів просто сфабрикована.