США пов'язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу, – Зеленський

США пов'язують надання гарантій безпеки Україні із передачею усієї території Донбасу під контроль Росії. Зокрема, на ставлення Дональда Трампа до України впливає ситуація на Близькому Сході.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Reuters.

Дивіться також Було чотири теми: ЗМІ розповіли, про що українці говорили з американцями у Маямі

Як США тиснуть на Україну?

Зеленський зазначив, що Сполучені Штати зараз зосереджені на конфлікті з Іраном. Це, на його думку, впливає на позицію Дональда Трампа, який прагне швидше завершити війну Росії проти України.

На тлі подій на Близькому Сході Вашингтон посилює тиск на Україну, щоб досягти мирної угоди, додав президент Зеленський. Водночас він наголосив, що такі умови можуть створити загрозу з боку Росії для безпеки України та Європи.

Американці готові надати ці гарантії на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу,

– заявив Зеленський.

Лідер України вкотре підкреслив, що українці потребують надійних гарантій безпеки, які не дозволять Росії відновити війну в майбутньому, після укладання можливої мирної угоди.

Журналісти нагадали, що Володимир Зеленський в січні казав про документ гарантій безпеки від США. Тоді він нібито був "готовий на 100%" і очікував підписання. Однак після останніх переговорів делегацій в Маямі він зазначив, що "ще є над чим працювати".

Як передає видання, окремо президент України заявив, що Росія нібито чекає, коли Вашингтон втратять інтерес до перемовин і вийдуть із процесу.

Нещодавні перемовини України та США