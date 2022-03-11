У США пояснили, чому не відправлятимуть батареї Patriot в Україну

У Пентагоні кажуть, що США не ведуть розмов щодо передачі батареї Patriot в Україну. Це через те, що для її обслуговування необхідні американські фахівці.

Про це повідомив представник Пентагону журналістам. Він зазначив, експлуатація Patriot без американських військових неможлива.

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В Україні не будуть воювати американські війська

Це не знайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не будуть воювати американські війська,

– сказав чиновник.

При цьому у Пентагоні запевнили, що продовжують надавати Україні допомогу, необхідну для оборони. У цьому питання Сполучені Штати співпрацюють з іншими країнами.

США надсилають дві батареї ЗРК Patriot до Польщі

Раніше США пообіцяли надіслати 2 батареї Patriot до Польщі. Це дозволить протидіяти будь-якій потенційній загрозі країнам НАТО.

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